Неадекват выбил окно в машине девушки в Самаре

На Революционной улице в Самаре мужчина выбил окно в автомобиле девушки, потому что ему не понравилось, как она перестроилась в другой ряд, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказала пострадавшая, она мешалась мужчине на повороте, увидела свободное место в соседнем ряду и перестроилась. Пока она стояла на светофоре, ей сигналил автомобиль, находящийся сзади.

В итоге из машины вышел мужчина и подошел к авто женщины. Он стал кричать на нее и выбил стекло, осколки которого разлетелись по салону, в том числе они попали в ребенка, который ехал с мамой.

Женщина уточнила, что ее дочка до сих пор напугана. Пострадавшая подала заявление в местное МВД.