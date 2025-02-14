Жительница Петербурга выпила серную кислоту мужа-химика и выжила

сегодня в 16:07

В Санкт-Петербурге девушка выпила серную кислоту, перепутав ее с водой. Она получила ожог, но выжила, сообщает сайт MK.Ru .

По предварительным данным, пострадавшая — супруга доцента химического факультета СПбГУ. Девушка заявила, что выпила серную кислоту из емкости, в которой обычно хранится вода.

Сделав глоток, жительница Петербурга почувствовала жжение во рту. Она выплюнула жидкость и прополоскала рот.

Затем девушка обратилась к стоматологу. Тот сообщил, что у нее ожог. Специалист отметил, что причина такого повреждения — 35-процентный раствор серной кислоты.

Девушка, придя домой, обнаружила еще несколько банок с кислотой. Она отметила, что не будет комментировать ситуацию, так как уголовное дело не было заведено.

Ранее жительница Петербурга выпила колу с жидким азотом и чуть не умерла. Она получила ожог пищевода.