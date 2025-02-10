Жительница Петербурга выпила колу с жидким азотом и чуть не умерла

Молодая жительница Санкт-Петербурга на корпоративе добавила жидкий азот в стакан с колой и выпила получившуюся смесь. В результате она получила ожог пищевода и едва не умерла, сообщает SHOT .

23-летняя Полина веселилась вместе с коллегами на корпоративе в кулинарной студии Cookforia на улице Дыбенко. Гостей угощали шедеврами кулинарии и коктейлями, а на столе для красивой подачи и алкоголя и других напитков сотрудники заведения оставили жидкий азот.

Сначала Полина и ее коллеги добавляли азот в бокалы с шампанским. Затем девушка решила добавить его в стакан с колой. Спустя время Полина почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в больницу. Девушке поставили диагноз — ожог пищевода.

Сейчас она находится под наблюдением медиков. Полине все еще больно есть, девушка продолжает лечение.

Она заявляет, что ведущие мастер-класса не провели инструктаж и не рассказали о правилах безопасности. По словам Полины, сотрудники Cookforia не объяснили, что азот перед оформлением должен остыть. Также она отметила, что в заведении ей не оказали первую медицинскую помощь.

Ранее жительница Москвы выпила жироудалитель, перепутав его с шампанским. Она 10 дней мучилась от боли, не обращалась к врачам и в результате умерла.