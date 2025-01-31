Перепутала с шампанским: москвичка выпила бокал жироудалителя и умерла

44-летняя жительница Москвы выпила жироудалитель «Шуманит» на Новый год, подумав, что это шампанское. В течение 10 дней ей было плохо, но она надеялась, что все пройдет. В результате женщина умерла, сообщает Mash .

В один из дней боль в животе и горле у Анны достигла пика. Выносить неприятные ощущения больше не было сил, и она вызвала скорую помощь.

Москвичку госпитализировали, ей поставили диагноз «токсическое действие едких щелочей». У женщины выявили проблемы с дыханием, ожоги слизистой оболочки желудка, глотки, а также внутреннее кровотечение.

29 января Анне еще сильнее поплохело: она впала в кому и посинела. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, но спасти жизнь ее не удалось — сердце остановилось.

Ранее пожилая жительница Ульяновска выпила уксусную кислоту и умерла.