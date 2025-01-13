Пожилая жительница Ульяновска умерла после того, как выпила уксусную кислоту
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В Ленинском районе Ульяновска 84-летняя женщина выпила уксусную кислоту. Ее госпитализировали, но не смогли спасти, сообщает «УлПравда».
Инцидент произошел 12 января. Скорая помощь увезла пациентку из дома на улице Нариманова в 13:50. Бабушка скончалась на руках медиков.
Причины такого поступка пожилой женщины выясняют правоохранители.
Ранее около жилого дома по улице Большая Серпуховская в Подольске женщина напоила своего двухлетнего сына уксусом, используя детскую бутылочку. Затем подозреваемая сама хлебнула уксусной эссенции.