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Пожилая жительница Ульяновска умерла после того, как выпила уксусную кислоту

В Ленинском районе Ульяновска 84-летняя женщина выпила уксусную кислоту. Ее госпитализировали, но не смогли спасти, сообщает «УлПравда» .

Инцидент произошел 12 января. Скорая помощь увезла пациентку из дома на улице Нариманова в 13:50. Бабушка скончалась на руках медиков.

Причины такого поступка пожилой женщины выясняют правоохранители.

Ранее около жилого дома по улице Большая Серпуховская в Подольске женщина напоила своего двухлетнего сына уксусом, используя детскую бутылочку. Затем подозреваемая сама хлебнула уксусной эссенции.