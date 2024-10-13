В Подмосковье мигрантка отравила сына уксусом и попыталась покончить с собой

В городском округе Подольск 27-летняя гражданка Таджикистана отравила двухлетнего сына и попыталась покончить с собой. В настоящее время за их жизни борются врачи, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел накануне во дворе одного из домов. Фарида купила в магазине уксус, который перелила в детскую бутылочку и дала своему двухлетнему сыну. Затем девушка сама хлебнула уксусной эссенцией из бутылочки.

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из столичных больниц. В настоящее время за жизнь девушки и ее ребенка борются медики.

Выяснилось, что отец мальчика постоянно проживал на территории Подмосковья, а сожительница приехала к нему в июле.

Ранее россияне массово пожаловались на пищевое отравление после употребления в пищу зефира «Классический» из магазина «ВкусВилл».