«Чуть не умерла, не пробуйте»: россияне массово отравились зефиром

Жители России массово жалуются, что получили пищевое отравление после употребления в пищу зефира «Классический» из магазина «ВкусВилл». О проблемах со здоровьем они пишут в комментариях в Сети, сообщает Mash .

«Ужасно! Диарея от 1 штуки. Чуть не умерла. Реально это страшно. Не пробуйте даже», — написала одна из покупательниц магазина, которая некоторое время назад приобрела для себя десерт.

Пользователи Сети утверждают, что достаточно одного зефира, чтобы почувствовать себя плохо. По их словам, бурление в животе начинается через 2–2,5 часа после употребления сладости. Затем открывается диарея, которую сложно остановить.

В комментариях к продукту также пишут, что причиной такой реакции организма у людей может быть мальтит, который входит в состав зефира. Мальтит — это спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Он оказывает слабительное действие и не рекомендуется детям и беременным женщинам.

Во «ВкусВилле» одному из пользователей на жалобу ответили, что каждый продукт, который попадает на полки торговой точки, проходит тщательную проверку.