Жительница Нижнего Новгорода продала жилье за 9 млн руб и перевела их мошенникам

сегодня в 16:25

Жительница Нижнего Новгорода, желая отменить подозрительную банковскую транзакцию, продала свою квартиру по указанию мошенников, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Нижегородской области».

Лжесотрудник банка запугал 63-летнюю женщину угрозой возбуждения уголовного дела за якобы перевод денег в недружественную России страну.

Оказывая давление, мошенник заставил ее заключить договор купли-продажи своей недвижимости и перевести свыше 9 миллионов рублей на указанные «безопасные» счета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам Нижнего Новгорода, что подлинные представители правоохранительных органов никогда не требуют совершения финансовых операций по телефону.