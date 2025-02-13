Жительница Москвы увидела пропаганду педофилии в трусах с мишкой

Москвичка пожаловалась на выставленные на продажу в одном из столичных магазинов трусы, к которым пришита мягкая игрушка. Женщина увидела в этом пропаганду педофилии, сообщает Mash .

Жительница столицы прогуливалась по ТЦ и обратила внимание на мужской манекен, который стоял в магазине Intimissimi. На нем были боксеры с пришитым в районе гениталий плюшевым мишкой.

Женщину подобный товар, выставленный на продажу, возмутил. Она увидела в трусах с пришитым мишкой пропаганду педофилии. Москвичка считает, что игрушка якобы намекает на половые контакты с детьми.

Женщина потребовала убрать трусы с витрины, однако в магазине к ней не прислушались. Тогда москвичка обратилась к активистам из движения «Сорок Сороков». Те поддержали ее и обратились в полицию с просьбой проверить магазин.

Ранее стало известно, что российские мужчины скупают вибраторы и БДСМ-игрушки в преддверии 14 февраля. На 11% увеличились продажи леденцов в виде половых органов.