Автобус с 13 детьми перевернулся на трассе в Подмосковье

В Подмосковье произошло серьезное транспортное происшествие. Автобус с 13 детьми опрокинулся на 15‑м километре автодороги «Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась в 15:30. Водитель автобуса King Long не справился с управлением. Он съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В салоне находились 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет, при этом никто из пострадавших не обращался за медицинской помощью. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием школьного автобуса.

В Госавтоинспекции предупредили автомобилистов, что до конца суток 25 ноября в регионе ожидается сильный снег и метель. Водителям нужно быть внимательными на дорогах.

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