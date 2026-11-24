Капитальный ремонт дошкольного отделения № 2 школы № 7 на Школьной улице в Наро-Фоминске достиг готовности 80%. Открытие обновленного детского сада ожидается в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В дошкольном отделении № 2 средней школы № 7 в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт. Готовность объекта на Школьной улице составляет 80%.

«На объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 921,3 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все внутренние помещения, включая пищеблок. В детсаду также установят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы финансируют из бюджета Московской области по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Открытие детского сада ожидается в 2027 году.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.