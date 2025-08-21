сегодня в 15:47

Жительница Люберец напала на школьницу, приняв ее самокат за свой

Неадекватная женщина в Люберцах напала на 12-летнюю девочку, приняв ее самокат за свой. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает Информационный центр СК России .

Информация о произошедшем появилась ранее в социальных медиа. В сообщениях говорилось, что в Люберцах женщина напала на 12-летнюю девочку. Она приняла самокат ребенка за свой.

Школьница запечатлела произошедшее на камеру. Увидев это, женщина попыталась отобрать у нее телефон. В этих целях она выкрутила девочке руки.

СК возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании противоправных действий в отношении школьницы.

