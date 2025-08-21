Жительница Люберец напала на школьницу, приняв ее самокат за свой
Фото - © Медиасток.рф
Неадекватная женщина в Люберцах напала на 12-летнюю девочку, приняв ее самокат за свой. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает Информационный центр СК России.
Информация о произошедшем появилась ранее в социальных медиа. В сообщениях говорилось, что в Люберцах женщина напала на 12-летнюю девочку. Она приняла самокат ребенка за свой.
Школьница запечатлела произошедшее на камеру. Увидев это, женщина попыталась отобрать у нее телефон. В этих целях она выкрутила девочке руки.
СК возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании противоправных действий в отношении школьницы.
Ранее в Электростали молодые люди набросились на пенсионера. Они жестоко избили его.