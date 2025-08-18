Группа молодых людей жестоко избила пенсионера в подмосковной Электростали

сегодня в 22:47

В Электростали молодые люди набросились на пенсионера. Они жестоко избили его, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По информации СМИ, хулиганы нанесли множественные удары пожилому мужчине в область лица и тела. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Они выясняют местонахождение лиц, участвовавших в избиении.

Ранее группа агрессивных подростков жестоко избила девушку за просьбу не материться в Петербурге. Они наносили ей удары ногами по лицу и насмехались.