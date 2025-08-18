В Петербурге подростки жестоко избили девушку за просьбу не материться

Группа агрессивных подростков жестоко избила девушку за просьбу не материться. Несовершеннолетние снимали издевательства на видео, насмехаясь над жертвой, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в ночь на 2 августа на Богатырском проспекте. На опубликованных кадрах видно, как подростки жестоко избивают девушку, нанося ей удары ногами по лицу. При этом лицо пострадавшей залито кровью, она не оказывает сопротивления. Нападавшие во время ударов насмехались над жертвой.

Как рассказала пострадавшая Елена, мимо нее на улице прошла шумная компания подростков. Она попросила ребят вести себя тише и цензурно выражаться, однако после этого получила ногой по лицу.

В результате избиения у пострадавшей диагностировали закрытый оскольчатый перелом большого бугорка правой плечевой кости, множественные ушибы и ссадины лица. У девушки есть маленький ребенок, но из-за полученных травм она не может выйти на работу.

Позднее выяснилось, что Елена — не первая пострадавшая от рук хулиганов. Девушка обратилась в правоохранительные органы и написала заявление в СК.