Жительница Красноярского края напоила сына чистящим средством, чтобы убить

По версии следствия, инцидент произошел 13 июля текущего года. Обвиняемая пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. У нее с сыном произошел конфликт, после чего женщина ударила ребенка металлической кочергой.

Затем обвиняемая налила в стакан чистящее средство «Азелит», вынудила ребенка выпить его и легла спать. Мальчика спас отец, который вернулся с работы. Он вызвал скорую помощь. Школьника госпитализировали с химическим ожогом полости рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В отношении матери мальчика возбудили дело по факту покушения на убийство малолетнего ребенка. Она свою вину не признала, пояснив, что не хотела убивать ребенка. Сейчас женщина находится в СИЗО.

Всего в семье воспитывается четверо детей. Они проживают с отцом. Пострадавшему ребенку лучше, но его состояние требует периодического прохождения лечения в условиях стационара.

Ранее восьмиклассник зарезал ножом мать под Пермью. Женщина вмешалась в его ссору с братом.