Восьмиклассник зарезал ножом мать во время ссоры с братом под Пермью

В Пермском крае восьмиклассник убил мать ножом во время ссоры с братом

В Пермском крае в отношении 16-летнего юноши возбудили уголовное дело по статье об убийстве собственной матери, которая вмешалась в его ссору с братом, пишет SHOT .

Предварительно известно, что братья ссорились в момент, когда 39-летняя женщина вбежала в комнату. Она успела остановить 16-летнего сына, который уже угрожал брату ножом, но в итоге сама погибла.

Подросток переключил свою агрессию с брата на мать и ударил ее ножом в грудь. Женщина погибла на месте преступления, а восьмиклассника задержали, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Сколько лет брату фигуранта дела, не уточняется. Также неизвестно, был ли он вторым сыном погибшей или нет. В соцсетях на странице женщины написано, что жить нужно в первую очередь ради своих детей.