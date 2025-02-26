Жителю Мытищ, выбросившему Porsche Macan супруги, грозит штраф в 5 тыс рублей
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Житель городского округа Мытищи, который выбросил в мусорный бак автомобиль Porsche Macan, будет оштрафован на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
Ранее в Мытищах мужчина сделал жене подарок на 14 февраля и вручил ей ключи от иномарки Porsche Macan, однако женщина презент не оценила. Разгневанный супруг вызвал спецтехнику и погрузил авто прямо в мусорный бак.
«Владелец авто нарушил правила обращения с отходами, а именно создал несанкционированное размещение отходов на контейнерной площадке. В связи с чем ему грозит штраф», — говорится в сообщении.
В РЭО отметили, что автомобили не входят в категорию твердых коммунальных отходов (ТКО), для которых предназначены мусорные баки или контейнеры, установленные в обычных дворах. Утилизацией транспортных средств занимаются специализированные организации.
В пресс-службе добавили, что за нарушение правил утилизации предусмотрена ответственность в размере от 2 до 3 тыс. рублей. Если автомобиль содержит опасные элементы, способные нанести вред окружающей среде, размер штрафа возрастает до 5 тыс. рублей.