Житель Мытищ выбросил подаренный жене Porsche Macan в мусорный бак

В подмосковных Мытищах мужчина сделал своей супруге подарок на 14 февраля и вручил ей иномарку Porsche Macan, однако дама сердца презент не оценила. Тогда горожанин вызвал спецтехнику и погрузил авто прямо в местный мусорный бак. Машина уже стала мытищинской «достопримечательностью», сообщает Baza .

По словам знакомых, в жизни пары сейчас сложный период, и супруг решил завоевать расположение жены дорогим подарком. За 3 млн рублей мужчина купил Porsche и вручил его избраннице на День всех влюбленных, украсив транспорт бантом. Муж также пообещал, что отремонтирует иномарку, поскольку она была «слегка битая после ДТП».

Жена подарок не оценила и отказалась его принимать. После этого житель Мытищ буквально выбросил Porsche в мусорку, погрузив машину прямо поверх одного из мусорных баков.

Porsche Macan с бантом на крыше находится в мытищинской мусорке уже 12 дней. Местные жители, увидев необычную картину, подходят фотографироваться с премиум-автомобилем.

Как заявили знакомые, мужчина пока не решил, как поступить с Porsche, который не приняла его супруга.