Жителя Балашихи избили и ограбили из-за замечания про неправильную парковку

В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту нападения на местного жителя, которого избили и ограбили из-за сделанного им замечания о неправильной парковке, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья .

Инцидент произошел вечером 20 мая возле одного из домов на Носовихинском шоссе в мкр. Салтыковка. 46-летний местный житель увидел машину, которая была припаркована на газоне. Рядом с авто стояли несколько человек.

Мужчина сделал им замечание. В ответ компания оскорбила местного жителя, жестоко избила, а затем похитила телефон. После этого нападавшие скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Его передали в территориальный отдел полиции. Также было возбуждено еще одно дело — по статье о грабеже.

Правоохранители выясняют личности злоумышленников, чтобы задержать их.

Ранее в Москве мужчина напал на маму с ребенком из-за парковки у детсада. Нападавший нанес девушке удар по голове и в область колена.