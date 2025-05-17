В Москве мужчина напал на маму с ребенком из-за парковки у детсада

В Москве мужчина напал на маму с ребенком из-за парковки у детского сада. Нападавший нанес девушке удар по голове и в область колена, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в среду у входа в детский сад № 1575 на Петровско-разумовском проезде. Маргарита привезла ребенка в детский сад и оставила автомобиль у входа в учреждение. Вернувшись к автомобилю, она увидела мужчину, с которым и произошел конфликт из-за парковочного места.

«Я на 5 минут подперла его автомобиль у детского садика. Ему это не понравилось: он начал материться, угрожал заблокировать мою машину, потом налетел на меня и пытался отобрать телефон. А когда он не смог этого сделать — нанес 2 удара по голове и один в область колена», — рассказала Маргарита.

По словам москвички, на место были вызваны сотрудники полиции и написано заявление на агрессора. Затем девушку госпитализировали в Боткинскую больницу, где врачи диагностировали у пострадавшей подкожную гематому в области головы, ушиб мягких тканей колена и кровоподтеки на кисти.

В настоящее время пострадавшая опасается, что нападавший не понесет заслуженное наказание. Девушка утверждает, что полицейские отказываются возбуждать уголовное дело из-за незначительного вреда здоровью. Ее пугает, что незнакомец может напасть и избить якобы провинившуюся перед ним девушку вблизи детского сада.