Жители Верхней Пышмы проснулись из-за звуков взрывов и автоматных очередей

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Жители Верхней Пышмы в Свердловской области в субботу утром проснулись в панике из-за звуков взрывов и автоматных очередей. Выяснилось, что в городе устроили реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны, сообщает Baza .

На опубликованных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как по всему городу слышны автоматные очереди. Над парком «Патриот» в небо поднимаются белые клубы дыма.

Оказалось, что в городском парке организовали реконструкцию боя ВОВ. Однако некоторые напуганные местные жители успели сообщить о перестрелке в правоохранительные органы.

Накануне взрыв прогремел в Острогожском районе Воронежской области. В результате ЧП пострадали несколько человек.