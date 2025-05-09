Взрыв прогремел в Воронежской области

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Несколько человек пострадали в результате взрыва в Воронежской области

Взрыв прогремел в пятницу днем в Острогожском районе Воронежской области. В результате ЧП пострадали несколько человек, сообщает «Российская газета» .

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, причиной происшествия стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом. В настоящее время угрозы населению нет.

В пресс-службе добавили, что на месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Другие подробности инцидента в настоящее время не приводятся.

Ранее взрыв прогремел в Липецкой области. По предварительной информации, в регионе сработала система ПВО и сирена воздушной опасности.