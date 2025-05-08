SHOT: в Липецкой области прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в Липецкой области. По предварительной информации, сработала система ПВО, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, был слышен сильный взрыв над Липецком, а также звук мотора. В области сработала сирена воздушной опасности.

Предварительно, система ПВО сбила беспилотник ВСУ.

По данным МЧС по региону, на территории Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА.

Ранее Московский регион подвергся атаке беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов упали на подмосковный завод «Базальт», вызвав разрушения.