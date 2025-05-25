Жители многоэтажки на севере Москвы 1,5 года страдают из-за нашествия крыс

Жильцы многоквартирного дома на севере столицы уже 1,5 года страдают из-за нашествия крыс. Впервые грызуны появились сразу после сдачи объекта в эксплуатацию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

С приходом весны грызуны в ЖК «1-й Ленинградский» на Ленинградском шоссе особо активизировались и начали проникать в квартиры москвичей.

На опубликованных кадрах видно, как одна крыса едет в лифте с одним из жильцов многоэтажки, а второй грызун — сидит на входной двери в квартиру.

По словам жильцов, крысы перемещаются между этажами с помощью шахты лифта. Животные уже добрались до 12 этажа.

«Я так понимаю они во всем ЖК. Крысы передвигаются по лифтам, ждут нас у дверей. В ЖК антисанитария. Мусор не вывозится каждый день. Крысы плодятся. Здесь для них рай сейчас просто», — рассказала одна из жительниц ЖК.

Москвичи добавили, что управляющая компания на жалобы не реагирует. В ответ лишь присылают сообщение, что заказали средство для травли грызунов. Однако дезинфекция также не принесла результатов.