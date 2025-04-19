Жители Кузбасса отдали мошенникам полмиллиарда рублей

Жители Кузбасса перечислили телефонным мошенникам полмиллиарда рублей с начала текущего года, сообщает «Ciбдепо» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Например, в Новокузнецке неизвестная написала в мессенджере 11-летнему школьнику и предложила поиграть, пообещав награду в виде виртуальной валюты онлайн-игре. Ребенок, поддавшись на уловку, предоставил злоумышленнице паспортные данные родителей и отправил фото экрана телефона матери, а также сообщил SMS-коды. Преступница получила доступ к банковскому счету матери школьника и похитила более 300 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента. Возбуждено уголовное дело.

«С начала года отношении кузбассовцев совершено 2 138 дистанционных преступлений. Предупредите о них своих близких», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что депутату Госдумы Евгению Ревенко позвонили мошенники в момент, когда в нижней палате принимали законопроект о противодействии мошенничеству.