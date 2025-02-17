Жители Красногорска пожаловались на трещины в домах из-за сноса «Снежкома»

Из-за работ по сносу горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске, по словам местных жителей, происходят мини-землетрясения, а также появляются трещины в домах, сообщает Mash .

Объект сносят уже второй год. Как заявили жители, работы проходят с нарушениями. Так, например, необходимые для демонтажа краны не используются.

Люди жалуются на то, что из-за падения строительных балок возникают небольшие землетрясения. По их словам, ближайшие к «Снежкому» дома «трясет» во время работ на объекте.

Жители рассказали, что в квартирах во время таких мини-землетрясений падают и повреждаются вещи, разбивается посуда. Кроме того, на зданиях пошли трещины, а на дорогах возникли разломы.

Люди опасаются за свою жизнь. Они боятся, что в какой-то момент им придется эвакуироваться из квартир.

Ранее аварийный жилой дом ликвидировали в Клину. Его жителей расселили.