Аварийный жилой дом ликвидировали в Клину

В поселке Туркмен городского округа Клин, на улице Восточная завершен снос расселенного многоквартирного дома № 4, который был признан аварийным. Демонтаж был проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный жилой дом общей площадью порядка 115 квадратных метров был построен в 1961 году. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и включен в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о включение аварийного объекта в перечень для ликвидации. Работы по демонтажу были завершены в январе текущего года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время участок свободен от постройки и расчищен от строительного мусора.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству с устройством газона.

Всего в городском округе Клин выявлено 269 объектов незавершенного строительства. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 202 объекта, что составляет 75% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.