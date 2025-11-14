Жители города Волхов в Ленобласти остались без воды из-за аварии
Фото - © Медиасток.рф
14 ноября в городе Волхов Ленинградской области произошла масштабная авария на водоочистных сооружениях. В результате более 50 тыс. жителей остались без водоснабжения, сообщает SHOT.
Власти взяли ситуацию под контроль. На месте аварии проводятся восстановительные работы. По словам специалистов, они завершатся к концу дня. Для жителей организован подвоз воды.
Местная прокуратура обратила внимание на ситуацию. Она пообещала дать оценку обслуживанию систем холодного водоснабжения, а также срокам ликвидации аварии.
Сами жители сообщают, что неделю назад в городе уже пропадала вода из-за повреждения водопровода.
В городе с 2024 года ведется реконструкция системы водоснабжения. В ближайшие два года на нее планируют потратить около 6,8 млрд рублей.
