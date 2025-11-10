В кемеровской школе после капремонта обрушился потолок из-за прорыва труб

В кемеровской школе №84 на улице Красноармейской произошел прорыв труб на третьем этаже, в результате чего обрушился потолок и произошло затопление, сообщает Сiбдепо .

В обновленной школе №84 в Кемерове на втором году после капитального ремонта произошла авария: на третьем этаже прорвало трубы, и горячая вода затопила почти весь этаж. По словам очевидцев, дети находились в здании около двух часов во время происшествия.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как часть потолка обрушилась, а ученики жаловались на неприятный запах в помещениях.

Администрация Кемерова сообщила, что школа находится на гарантии после капитального ремонта. В мэрии пояснили, что подрядчики уже устраняют последствия аварии, все инженерные коммуникации перекрыты, угрозы безопасности нет. Городские власти подчеркнули, что контроль за устранением неисправностей осуществляется в полном объеме, а все работы будут выполнены за счет подрядной организации.

