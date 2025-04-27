Жители Балашихи несут цветы к месту гибели генерала Москалика

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Около места, где убили генерал-лейтенанта ВС РФ Ярослава Москалика, образовался стихийный мемориал, сообщает Mash .

Жители Балашихи принесли туда множество цветов и лампадки. Также там стоит портрет генерал-лейтенанта.

Один из прихожих поставил рюмку с водкой и хлебом над портретом российского военного.

Москалик погиб 25 апреля в момент, когда шел по двору дома, где жил, и проходил мимо припаркованного Volkswagen. Исполнитель преступления, которое мог организовать Киев, привел взрывное устройство в действие дистанционно. Одними из первых тело убитого военного обнаружили дети.