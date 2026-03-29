Жители 30 районов Дагестана остаются без света после наводнения

Сильные осадки, вызвавшие разрушительные наводнения и повреждения коммунальной инфраструктуры, оставили без света жителей 30 районов и частично четырех городов Дагестана, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

С 21:00 28 марта режим ЧС введен в Хасавюртовском районе. Сейчас полностью эвакуируют жителей села Адильотар. Об этом заявил врио главы района Багаутдин Мамаев.

По его словам, людей вывозят с помощью автомобилей УАЗ и КАМАЗ. Также в соседнем селе Ботаюрт из больницы эвакуированы 43 пациента. Шестерых из них доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, остальные отправились домой.

В результате обильных осадков в регионе обрушились два моста. Также сильные потоки воды смывают с улиц автомобили. Жители массово сообщают об отключении электроэнергии. В один момент, на пике перебоев, без света оставались до 500 тыс. человек.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Махачкале. В городе эвакуировали 250 человек. Из них 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и ПВР. Отслаьные граждане пережидают непогоду у родственников.

Накануне вечером заявлялось, что энергетики восстановили электроснабжение более 50% ранее обесточенных потребителей Дагестана. Отмечается, что основными причинами технологических нарушений стали обрывы и схлестывание проводов.

