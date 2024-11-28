Жителей Славянска-на-Кубани эвакуируют для ликвидации последствий разлета БПЛА

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Некоторым жителям Славянска-на-Кубани нужно покинуть свое жилье, чтобы эксперты смогли устранить последствия разлета БПЛА, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

В городском ДК открыт временный пункт размещения для граждан, которым необходимо покинуть свои дома по указанию специалистов-взрывотехников. Для транспортировки жителей предоставлен специальный автобус.

Синяговский обратил внимание автомобилистов на временные изменения в схеме движения транспорта: полностью закрыт проезд на участке улицы Пролетарской, от Комсомольской до Больничной, на Пролетарской с обоих направлений улиц Крепостной и Больничной.

Данные ограничения связаны с проведением работ по устранению последствий атаки беспилотника. Движение возобновится после завершения всех необходимых мероприятий экстренными службами.

Глава района попросил местное население заранее корректировать свои маршруты с учетом указанных ограничений. После того, как спецслужбы закончат необходимые процедуры и проверки, людям разрешат вернуться в свои квартиры.

Ранее украинский беспилотник упал на жилые дома города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Было опубликовано видео падения.