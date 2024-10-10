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Жителей пригорода Майкопа в Адыгее эвакуируют после атаки БПЛА ВСУ

Украинские войска нанесли удары дронами по пригороду Майкопа. Жертв и пострадавших нет, объявлена эвакуация, сообщил в Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Проводится централизованная эвакуация жителей населенного пункта Родникового. Их отправят в пункт временного размещения, расположенный в станице Ханской. Гражданских обещают обеспечить нужными вещами.

На месте, где произошла атака беспилотников, работают сотрудники специальных служб, спасатели. Возникший пожар тушат работники МЧС.

Ранее в адыгейском Майкопе мужчина хотел устроить теракт в храме. Сотрудники ФСБ опубликовали видео с его признанием.