ФСБ на видео показала признание террориста о подготовке к атаке храма в Майкопе

В Адыгее сотрудники ФСБ пресекли теракт в одном их православных храмов в Майкопе, затем показали видео признания задержанного выходца из Центральной Азии, который хотел перерезать горло охраннику и устроить пожар, пишет РИА Новости .

«Я изначально говорил, что я его зарежу», — сказал задержанный в разговоре с сотрудником ФСБ, объясняя, что бы сделал, если бы встретил охранника.

На опубликованном ФСБ видео видно, как злоумышленник на заправке наполняет канистры бензином. Позднее его задержали с наполненными емкостями, и он сообщил, что планировал открыть двери в церковь, разлить там бензин, после чего поджечь его.

Выходец из центрально-азиатской страны также хотел убить священнослужителей. Предварительно установлено, что после преступления террорист намеревался сбежать из России.