ФСБ предотвратила теракт в Адыгее с убийством священников

Выходец из Центральной Азии готовил теракт в храме в Майкопе

Федеральная служба безопасности России сообщила, что сумела пресечь попытку теракта в Адыгее, который намеревался совершить выходец из Центральной Азии, пишет РИА Новости .

Предварительно установлено, что боевик готовился атаковать один из храмов Майкопа, где хотел убить в том числе священников. Для этих целей он изготовил зажигательные устройства.

По данным ФСБ, подозреваемый в подготовке теракта после атаки храма хотел покинуть Россию. Во время обыска у него нашли нож, части зажигательного устройства и террористические материалы, запрещенные в стране.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Пока не уточняется, были ли у задержанного сообщники.

Ранее в Москве ФСБ пресекла попытки взорвать троих высокопоставленных военнослужащих. Предварительно установлено, что для организации и проведения преступления украинская военная разведка еще в мае 2024 года завербовала 30-летнего россиянина.