Житель Волгограда кинул ботинок в жену, но проломил голову двухмесячной дочке
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В Волгограде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который случайно ботинком проломил голову своей новорожденной дочери. По словам задержанного, он целился в жену, сообщает SHOT.
Инцидент произошел еще в январе. Пострадавшую малышку госпитализировали с переломом черепа и ушибом головного мозга. По словам матери ребенка, во время бытовой ссоры муж схватил ботинок и кинул ей в голову, однако попал в дочь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Задержанный под подпиской о невыезде, ему грозит полгода тюремного заключения.
Мужчина работал слесарем на подшипниковом заводе. Он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
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