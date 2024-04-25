Житель Волгограда кинул ботинок в жену, но проломил голову двухмесячной дочке

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В Волгограде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который случайно ботинком проломил голову своей новорожденной дочери. По словам задержанного, он целился в жену, сообщает SHOT .

Инцидент произошел еще в январе. Пострадавшую малышку госпитализировали с переломом черепа и ушибом головного мозга. По словам матери ребенка, во время бытовой ссоры муж схватил ботинок и кинул ей в голову, однако попал в дочь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Задержанный под подпиской о невыезде, ему грозит полгода тюремного заключения.

Мужчина работал слесарем на подшипниковом заводе. Он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Ранее в Екатеринбурге мужчина ударил нелегала 37 раз ножом из-за дочери-подростка. Возможный обидчик девочки скончался на месте преступления.