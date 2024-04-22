Екатеринбуржец отомстил нелегалу за 13-летнюю дочь 37 ударами ножом

Житель Екатеринбурга сам пришел в полицию после убийства предполагаемого обидчика своей 13-летней дочери, пишет URA.RU .

По неофициальной информации, екатеринбуржец взбесился после того, как дочь пожаловалась на 40-летнего гражданина Таджикистана, который проживал с ее матерью. По словам девочки, мужчина обидел ее, после чего отец школьницы решил отомстить.

Разъяренный отец набросился на потерпевшего в подъезде, когда тот открывал двери ключом. В результате нападения он нанес не менее 37 ударов ножом. Возможный обидчик девочки скончался на месте. Установлено, что погибший иностранец находился в Екатеринбурге незаконно.

Отец школьницы сам пришел в полицию и во всем признался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Екатеринбурге 30-летний отец выбросил годовалую дочь в окно пятиэтажки. Девочка скончалась под окнами дома.