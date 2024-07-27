Житель села под Белгородом получил смертельные травмы при обстреле ВСУ

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Гладков сообщил о смерти мужчины при обстреле ВСУ села под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье мужчины, погибшего в ходе очередного обстрела со стороны ВСУ одного из сел.

По словам главы региона, киевский режим в ходе очередной террористической атаки обстрелял село Бочковка. Один из местных жителей получил ранения, если оперативно повезли в больницу, но трагедии избежать не получилось.

«От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал Гладков в личном Telegram-канале.

Ранее в Белгородской области после обстрелов ВСУ в одну из местных больниц госпитализировали женщину. Мирная жительница получила минно-взрывную травму.