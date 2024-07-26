Женщину госпитализировали после обстрела ВСУ Белгородской области

сегодня в 23:08

Мирный житель госпитализирован с ранениями после обстрела белгородского села Бочковка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой госпитализирована в отделение травматологии городской больницы № 2 города Белгорода», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Повреждения выявлены в здании местного сельхозпредприятия, линии электропередачи, уточнил Гладков.

Ранее массированному обстрелу подвергся Шебекинский горокруг, обошлось без пострадавших.