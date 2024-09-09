Житель Подмосковья выжил с пулей в виске после выстрела в голову

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Baza: 70-летний пенсионер из Подмосковья выжил после выстрела в голову

70-летний житель Московской области остался в живых после выстрела в голову — пуля не попала в жизненно важные органы. Об этом сообщает Baza .

В результате выстрела из мелкокалиберного самодельного огнестрельного устройства пуля задела скуловую кость, а затем отскочила в височную ямку, пробив мышцы. Однако она не пошла дальше костей черепа.

Пожилого мужчину оперативно отвезли в Пушкинскую клиническую больницу. Там его прооперировали — через час достали пулю. Спустя несколько дней пациент отправился домой.

Ранее подмосковные врачи спасли руку мальчика после падения с велосипеда. Ребенок выписан домой на амбулаторное лечение.