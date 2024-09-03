сегодня в 15:43

Подмосковные врачи спасли руку мальчика после падения с велосипеда

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил 13-летний мальчик с переломом левой плечевой кости. Травму получил при падении с велосипеда, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы диагностировали чрезмыщелковый перелом с отломками кости. Это одна из наиболее тяжелых травм локтевого сустава и нередко влечет за собой потерю функций верхней конечности. Потребовалась операция. Под наркозом восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», — прокомментировал заведующий операционным блоком Виталий Куваев.

Ребенок выписан домой на амбулаторное лечение, чувствует себя удовлетворительно. Его ждет длительное восстановление. А после полного сращивания костей — повторная операция для удаления металлических конструкций.

Ежегодно врачи МОДКТОБ оперируют более пяти детей с травмами и патологиями ортопедического профиля. А специалисты консультативно-диагностической поликлиники консультируют около 19 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.