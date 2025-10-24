Житель Подмосковья угрожал зарезать ножницами жену

Сигнал о ссоре с угрозами убийства поступил от взволнованных соседей. Они рассказали, что из квартиры на улице Сколковской слышны крики с просьбой о помощи. Сигнал передали экипажу Росгвардии, который сразу же выехал на место происшествия.

В квартире из-за возникшего конфликта местный житель взял ножницы и угрожал физической расправой супруге.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Ревде многодетный отец продолжительное время терроризировал семью и жильцов дома. По словам соседей, он видит в домочадцах лишь источник материальной выгоды. Во время одной из последних ссор, которую на видео сняла супруга, он с ножом в руке угрожал детям.

