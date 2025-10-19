Дети рыдали: в Ревде многодетный отец с ножом в руке запугал всю семью

В Ревде Свердловской области многодетный отец продолжительное время терроризирует свою семью и жильцов дома. По словам соседей, он видит в своих домочадцах лишь источник материальной выгоды. Во время одной из последних ссор, которую на видео сняла супруга мужчины, он с ножом в руке угрожал детям, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как рядом с мужчиной ходили маленькие дети, а он, с ножом в руках, угрожал одному из них и требовал что-то надеть. В это время женщина просила мужа перестать «рыпаться», так как она снимает видео. После этого глава семейства перенаправил свою агрессию на супругу и в какой-то момент выбил из ее рук телефон, съемка прекратилась.

В семье воспитываются семеро детей: четверо от предыдущего брака женщины и трое общих с агрессором. Местные жители утверждают, что пара живет исключительно на детские выплаты, а при финансовых затруднениях закладывает вещи в ломбард. Эта семья часто устраивают шумные застолья с алкоголем, которые перерастают в ссоры, нарушающие покой всех жильцов.

В разгар одной из таких перепалок женщина разослала друзьям видеозапись, на которой мужчина, угрожая ей физической расправой, размахивает ножом перед детьми, вызывая их плач.

Причиной агрессии главы семьи стала ревность к бывшему супругу возлюбленной. Вскоре муж и жена примирились и потребовали удалить распространенное по Ревде скандальное видео. Однако семейная драма попала в поле зрения прокуратуры, началось расследование обстоятельств произошедшего.

