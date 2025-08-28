Житель Подмосковья сжег 2 машины и гараж из ненависти к бывшему коллеге

В Павлово-Посадском городском округе Подмосковья полицейские задержали 34-летнего мужчину, который организовал серию поджогов из ненависти к бывшему коллеге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, подозреваемый ненавидел своего бывшего коллегу и решил уничтожить имущество его родных и близких. Сначала он устроил пожар на территории участка отца бывшего приятеля в Павлово-Посадском округе.

В этих целях мужчина ночью подъехал к месту на авто. Он бросил бутылки с зажигательной смесью в припаркованную машину и гараж, а затем скрылся. Затем он направился в Электросталь. Там подозреваемый поджег машину супруги знакомого.

По факту серии пожогов были возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ. Мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Хабаровске неизвестный поджег автомобили во дворе жилого дома. Огнем было охвачено три машины.