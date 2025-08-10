Полиция разыскивает поджигателей машин в Приморье
В центре Хабаровска неизвестные подожгли автомобили
В Хабаровске произошел инцидент с поджогом автомобилей во дворе жилого дома, сообщает РЕН ТВ.
По данным МВД, огнем было охвачено три машины. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание.
Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.
В настоящее время устанавливаются личности поджигателей, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.