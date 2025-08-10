Полиция разыскивает поджигателей машин в Приморье

сегодня в 06:33

В Хабаровске произошел инцидент с поджогом автомобилей во дворе жилого дома, сообщает РЕН ТВ .

По данным МВД, огнем было охвачено три машины. На место оперативно прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В настоящее время устанавливаются личности поджигателей, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.