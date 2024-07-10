Житель Подмосковья пытался спуститься с 7 этажа по простыне и погиб

Житель Королева не смог найти ключи от запертой квартиры, будучи в гостях. Он решил спуститься с помощью простыни с седьмого этажа, сорвался и погиб, сообщает SHOT .

36-летний Евгений гулял по Королеву и познакомился с компанией друзей у подъезда на улице Горького. Хозяин квартиры предложил мужчине продолжить веселье и остаться у него ночевать.

Когда утром Евгений проснулся, хозяин уже уехал на работу, заперев дверь снаружи. Ключи мужчина не нашел, а будить спящих рядом новых друзей не стал. Евгений решил спуститься с седьмого этажа по простыне, но не учел высоту и сорвался.

Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Родственники отметили, что суицидальных мыслей Евгений никогда не высказывал.

Ранее в Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел 7 этажей вниз. Школьница осталась жива, но получила травмы головы.