В Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел 7 этажей вниз

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В Подмосковье лифт со школьницей внутри сорвался вниз, девочка пострадала

Лифт с девочкой внутри сорвался в одном из домов в микрорайоне Новое Измайлово на улице Ситникова в Балашихе, во время происшествия школьница травмировала голову, сообщает РЕН ТВ .

«Лифт резко ускорился на 10-м этаже и остановился на третьем. 14-летняя девочка получила травмы головы», — сказал собеседник.

После происшествия девочку осмотрели медики. У нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация не потребовалась, школьницу отпустили домой после оказания помощи.

Специалистам предстоит выяснить, по какой причине лифт сорвался и пролетел несколько этажей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Краснодаре мальчик пописал на кнопки лифта во время его движения и застрял между этажами. Теперь родителям ребенка придется оплатить ремонт и уборку общедомового имущества.