Житель Новокузнецка получил бутылкой по голове от любимой и попал в больницу

В Новокузнецке в Кемеровской области — Кузбассе сотрудники Росгвардии задержали женщину. Она во время конфликта ударила сожителя бутылкой по голове и нанесла тяжелую травму, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

Ссора случилась в квартире многоэтажки на улице Новоселов. Сотрудникам Росгвардии поступил вызов. В квартире пострадавшего обнаружили мужчину. У него были следы нанесенных побоев.

Сожительница, которая, предположительно, ударила мужчину бутылкой по голове, была в квартире. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Пара начала ссориться во время совместного употребления спиртного. Затем мужчина с женщиной поссорились, и она ударила его стеклянной бутылкой по голове. Пострадавшего увезли в больницу. Подозреваемую передали полицейским.

Ранее 68-летнему пенсионеру пробили голову лопатой в центре Санкт-Петербурга. Череп мужчины был проломлен. Его госпитализировали примерно в 15:00 11 сентября в Мариинскую больницу. Помимо проломленного черепа, у мужчины был ушиб головного мозга тяжелой степени, рубленая рана лба и перелом лобной кости.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.