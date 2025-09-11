Пенсионеру пробили голову лопатой в центре Петербурга

сегодня в 20:00

Неизвестный напал на пожилого мужчину в центре Санкт-Петербурга. Пенсионеру проломили череп лопатой, сообщает «Фонтанка.ру» .

На 68-летнего мужчину напали днем 11 сентября. Около 15:00 его госпитализировали в Мариинскую больницу.

По словам мужчины, кто-то ударил его лопатой по голове. Пенсионер получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости и рубленую рану лба. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее боец «Шторм Z» проломил жене череп молотком после выпитой бутылки водки. Он вспылил, когда жена приревновала его.