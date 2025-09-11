Боец «Шторм Z» проломил жене череп молотком после выпитой бутылки водки

Боец «Шторм Z» Дмитрий С. устроил пьяную драку с женой и проломил ей череп молотком. Ему дали условный срок, сообщает «Осторожно, новости» .

Началось все с того, что 35-летний житель села Верхневилюйск распивал водку с возлюбленной. Неожиданно мужчине позвонили, супруга услышала в трубке женский голос и приревновала. Она попросила показать телефон, мужчина отказался.

Между возлюбленными вспыхнула ссора, переросшая в драку. В ходе нее боец «Шторм Z» ударил жену, а затем схватил на кухне молоток и стал бить по дивану, где сидела женщина. После этого боец проломил жене голову.

На место вызвали скорую. Жену бойца СВО госпитализировали с черепно-мозговой травмой и вдавленным оскольчатым переломом теменной кости. В отношении ее супруга возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

В суде боец отметил, что у него не было умысла убивать жену. На момент заседания он уже помирился с возлюбленной. Суд учел, что мужчина служил в «Шторм Z» и ранее был помилован, и приговорил его к 3 годам условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Отмечается, что в 2021 году Дмитрий забил до смерти собутыльника, за что получил 7 лет колонии. Оттуда его наняли в «Шторм Z».

Ранее племяннику и подражателю «домодедовского упыря» Ивана Продана отказали в отправке в зону СВО. Федор Продан просился в штурмовой отряд «Шторм-Z».

